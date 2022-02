GdS – Inter, tanti big match a febbraio: quando tornano Correa e Gosens

Simone Inzaghi aspetta che si svuoti l’infermeria della sua Inter visti i tanti impegni ravvicinati: ecco le ultimissime

Simone Inzaghi aspetta che si svuoti l’infermeria della sua Inter visti i tanti impegni ravvicinati. La Gazzetta dello Sport fa così il punto sulle condizioni degli assenti: “Tra Roma, Napoli e Liverpool, il tecnico nerazzurro dovrà spremere al massimo la rosa per continuare a lottare su tutti i fronti, consapevole che però la seconda parte di febbraio sarà in discesa. Calendario alla mano, una volta archiviati gli scontri diretti in campionato dopo la sfida di sabato contro il Napoli, l’Inter riceverà il Sassuolo a San Siro per poi vedersela col Genoa a Marassi. Nella seconda parte del mese, inoltre, Inzaghi dovrebbe ritrovare Correa e abbracciare finalmente Gosens, forze fresche pronte a dare una mano insieme a Caicedo”, si legge.