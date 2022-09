Inter, quanto pesano i cambi? Inzaghi ruota sempre gli stessi, il dato

Tante sostituzioni ma sempre gli stessi uomini in campo. È questa la strategia di Simone Inzaghi, come si evince dallo studio fatto dalla Gazzetta dello Sport prendendo in analisi i primi sette turni di questo campionato. La Rosea spiega che sono sei in Serie A in queste prime sette giornate le squadre che sono sempre ricorse ai cinque cambi: Inter, Napoli, Monza, Cremonese, Lecce e Fiorentina. Quindi 35 sostituzioni.