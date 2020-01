Coppa Italia, al via la vendita dei biglietti per Inter-Fiorentina: tutte le info

Dopo il successo negli ottavi di finale contro il Cagliari, ottenuto grazie alla doppietta di Lukaku e ai gol di Borja Valero e Ranocchia, l’Inter si prepara a sfidare la Fiorentina nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

Per la sfida contro i viola, in programma mercoledì 29 gennaio alle 20.45 al Meazza, sono in vendita biglietti a partire da soli 10€ con promo riservate ai nostri tifosi speciali: abbonati, Members e soci Inter Club.

PROMO ABBONATI – MEMBERSHIP – INTER CLUB

Sono ancora attive le tariffe a prezzo speciale riservate a tutti i nostri Abbonati, Members e Soci Inter Club, con prezzi a partire da soli 5€!

PROMO COPPA ITALIA – INTER STORE

Tutti i tifosi Nerazzurri che si recheranno presso l’Inter Store Milano (Galleria Passarella – Metro San Babila), potranno usufruire dell’esclusiva pomo ticketing godendo dei prezzi riservati agli abbonati per un massimo di 2 biglietti, acquistando prodotti ufficiali per un minimo di spesa di 90€. Sarà sufficiente presentare lo scontrino al Tickets Corner dello Store! La promo è valida dalle ore 11 di oggi, giovedì 23 gennaio, fino a mercoledì 29 gennaio.

BIGLIETTI UNDER 5

I bambini fino a 4 anni compiuti possono entrare allo stadio pagando 2€, purché ciascuno sia accompagnato da uno spettatore adulto munito di valido biglietto. All’ingresso 9 sarà possibile ritirare il biglietto presentando un documento di identità o il certificato di nascita del bambino.

DOVE ACQUISTARE

I biglietti sono ancora in vendita su inter.it/tickets, con scelta del posto direttamente sulla mappa dello stadio e senza commissioni; in alternativa si potranno acquistare anche al punto vendita dello stadio San Siro, all’Inter Store Milano di Galleria Passarella (MM San Babila) e negli oltre 1000 punti vendita Vivaticket elencati in questa pagina.

(Fonte: Inter.it)