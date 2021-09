Inter, è il quarto compleanno della Media House: oltre 30mila contenuti prodotti

Da quattro anni i tifosi nerazzurri in tutto il mondo hanno una fedele compagna di viaggio: è Inter Media House, nata nel 2017

Da quattro anni i tifosi nerazzurri in tutto il mondo hanno una fedele compagna di viaggio: è Inter Media House , nata nel 2017. Il viaggio intrapreso, e in continuo svolgimento, inizia con 13 milioni di followers e 9 differenti social network, oltre al sito e all'app ufficiali. Il mondo, 4 anni dopo, è cambiato, e sono cambiati i numeri: la community è più che triplicata , i canali con i quali ci si interfaccia con i followers sono 24 .

Con gli oltre 30mila contenuti a stagione distribuiti Inter Media House accompagna i fan nerazzurri di tutto il mondo non solo durante i 90' degli incontri ( 200 quelli ufficiali raccontati dal 2017 ad oggi), ma letteralmente ogni giorno. Sono ormai un appuntamento fisso i video di presentazione dei nuovi calciatori durante il calciomercato, ma non solo.

Ogni fase importante del club, ogni nuovo traguardo, sportivo e non, è accompagnato dai contenuti di Inter Media House che permettono ai tifosi di essere coinvolti in ogni avvenimento: la nuova brand identity, la celebrazione dello Scudetto numero 19, le attivazioni durante il periodo natalizio o durante il capodanno cinese. Tutto nel segno del rinnovamento e dell'internazionalità, alla ricerca dell'innovazione, valore cardine del club, in modo da consentire agli interisti di tutto il mondo di vivere esperienze uniche e di sentirsi al centro delle attività nerazzurre.