Inter, quattro pareggi consecutivi in trasferta: non accadeva da 18 anni

Non accadeva dai tempi di Roberto Mancini: ecco la statistica che inquadra il momento dell'Inter di Inzaghi

Un altro pareggio in trasferta per l’Inter, che a Torino non va oltre l’1-1. Come evidenziato oggi dalla Gazzetta dello Sport, col pari di ieri, la squadra di Inzaghi ha allungato a 4 la striscia di pareggi esterni consecutivi in A (Atalanta, Napoli, Genoa e Torino), cosa che non accadeva da 18 anni. Per ritrovare l’ultima volta con 4 pari di fila, infatti, bisogna tornare al 2004: l’allenatore era Mancini e la striscia di pareggi durò sei partite.