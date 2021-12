Inter, non solo Marotta: “Zhang al lavoro per questi 4 rinnovi entro fine anno”

L’Inter è al lavoro per blindare la dirigenza dopo il grande lavoro svolto nelle ultime finestre di mercato

L’Inter è al lavoro per blindare la dirigenza dopo il grande lavoro svolto nelle ultime finestre di mercato. In arrivo c’è il rinnovo di Beppe Marotta, ma non soltanto, come sottolineato da Calciomercato.com. “Stevan Zhang non è tornato in Italia e difficilmente lo farà entro fine anno, ma sta comunque lavorando a distanza a 4 rinnovi contrattuali fondamentali per mandare avanti il progetto dell'Inter. Sono i rinnovi della dirigenza composta dagli ad Antonello e Marotta e dai ds Ausilio e Baccin, tutti in scadenza a fine anno, ma per cui è già stata anticipata l'intenzione di mettere nero su bianco l'accordo entro fine anno”, si legge.