CdS – Inter, da risolvere la questione Darmian: in programma una riunione con il Parma

Resta ancora da definire il futuro di Matteo Darmian: il terzino è arrivato la scorsa estate a Parma, con la prospettiva di trasferirsi all’Inter al termine della stagione. Tuttavia, la dirigenza nerazzurra non appare più così convinta di concretizzare questa operazione, preferendo concentrarsi su altri fronti. I due club, come scrive il Corriere dello Sport si ritroverano presto per discutere dell’ex difensore del Torino:

“Occorre capire pure cosa ne sarà di Darmian, che un anno fa è stato acquistato dal Parma, con la garanzia che a fine stagione sarebbe passato in nerazzurro. A breve ci sarà una riunione con il club emiliano per risolvere la questione“.