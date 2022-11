Rabiot: “Non è vero che c’è chi non vuole giocare per i Mondiali. La Juve…”

Adrien Rabiot , cinque gol nelle ultime partite con la maglia bianconera, tanto quanti ne aveva segnati nelle precedenti 104. Alla fine della partita contro l'Inter , il centrocampista francese ha parlato ai microfoni di DAZN: «Il significato del cerchio fatto alla fine? C'è in quel cerchio la determinazione, la voglia che c'è nello spogliatoio, l'unione, abbiamo avuto delle difficoltà e ne stiamo uscendo con le prestazioni, anche questa sera».

Abbiamo voglia e determinazione di fare tutto per il compagno e non mollare fino al novantesimo.

Abbiamo bisogno di giovani e più vecchi, siamo tutti uniti, dallo staff tecnico, giocatori, staff medico. Dicono sugli infortunati che alcuni giocatori non vogliono giocare perché ci sono di mezzo i Mondiali, non è così. Vogliamo vincere, anche in campionato, stasera ne abbiamo dato prova.