Inter, Radu spegne 24 candeline: gli auguri di compleanno del club nerazzurro

Gli auguri di buon compleanno dell'Inter al portiere romeno dei nerazzurri Andrei Radu, che oggi compie 24 anni

"Tanti auguri Andrei! Nato il 28 maggio 1997 a Bucarest (Romania), oggi il portiere nerazzurro compie 24 anni. Nella stagione conclusa con lo Scudetto numero 19, Radu è sceso in campo nel successo contro la Sampdoria collezionando sua seconda presenza ufficiale con la maglia dell'Inter (dopo il debutto del 14 maggio 2016 contro il Sassuolo), per poi esordire per la prima volta da titolare nella vittoria per 3-1 sulla Roma. Tanti auguri da parte del Club e di tutti i tifosi!".