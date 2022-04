Inter, Radu dopo Padelli: l’ultimo vice ‘giocante’ ai tempi di Mancini

Fari puntati sulla situazione tra i pali e la gestione dei portieri dopo l'errore di Radu nella gara col Bologna

Alessandro De Felice

Prima Padelli e poi Radu. In casa Inter torna in auge il problema legato al vice di Samir Handanovic. Proprio come accaduto col portiere dell'Udinese, il romeno non è stato praticamente mai utilizzato in questa stagione.

"Quanto accaduto a Padelli, atterrato su un campo di gioco dopo 385 giorni passati in panchina tra Inter-Benevento di Coppa Italia (13 gennaio 2019) e Udinese-Inter (2 febbraio 2020), avrebbe dovuto essere da lezione - scrive Tuttosport -. Invece pure Radu, preso dal club proprio per aumentare la concorrenza alle spalle di Handanovic, ha raccolto le briciole, se è vero che in stagione aveva giocato, prima di Bologna, soltanto la gara con l’Empoli in Coppa Italia del 19 gennaio".

Il quotidiano torna indietro di qualche anno:

"L’ultimo vice “giocante” l’Inter lo ha avuto ai tempi di Roberto Mancini , quando Juan Pablo Carrizo - ben sponsorizzato dalla colonia sudamericana di stanza ad Appiano - giocò titolare in tutta la campagna di Europa League ma, il disappunto di Handanovic per quella scelta, convinse il club a pensionare l’argentino e a permettere al numero uno sloveno di giocare sempre e comunque. Un piano che ha trovato senso compiuto con l’ingaggio di Padelli, suo compagno già ai tempi dell’Udinese, che non aveva certo ambizioni di sovvertire le gerarchie".