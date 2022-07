Da Bellanova a Mkhitaryan: Inter, tanti volti nuovi ad Appiano. LuLa assente

I cancelli di Appiano stanno per aprirsi per il primo giorno della nuova stagione: attesi anche i nuovi acquisti

C'è anche Raoul Bellanova tra i convocati di Simone Inzaghi per il ritiro di Appiano Gentile, che scatterà questa mattina. In attesa dell'ufficialità, attesa per questa mattina, il club nerazzurro ha già depositato in Lega Serie A il contratto dell’esterno ex Cagliari.