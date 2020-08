Inter, mercato a breve ma un nome è noto. Raduno non prima del 6 settembre, richiesta alla Lega

Nel lungo summit di ieri pomeriggio, documentato da Fcinter1908, si è trovato un accordo in modo che le strade di Conte e l’Inter possano andare avanti insieme. Lungo colloquio nel quale dirigenza e tecnico hanno messo tutto sul piatto.

“Non si è parlato di nomi di mercato, quello sarà fatto in un nuovo vertice tra Conte e i dirigenti nei prossimi giorni, entro il fine settimana. Ma certo che non si sbaglia a rimettere in pista per l’Inter il solito Arturo Vidal, che il Barcellona ha di fatto messo alla porta. Nelle prossime ore, intanto, sarà decisa la data del raduno: non sarà prima del 6 settembre, il club nerazzurro punta a chiedere il rinvio della prima giornata di campionato”, spiega La Gazzetta dello Sport.