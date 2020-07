Di Gennaro: “Scudetto? L’Inter deve essere rammaricata: ha perso punti incredibili”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e ora opinionista, ha parlato a TMW Radio, nel corso della trasmissione ‘Maracanà’, della corsa scudetto: “Chi deve avere più rammarico? Lazio, Inter e poi Atalanta. L’Atalanta piange ancora per il pareggio all’Allianz. Se avesse vinto, ci sarebbero stati scenari diversi. La Lazio? Non so quando ricapiterà un’occasione così ma dopo il lockdown abbiamo visto una squadra diversa. E poi ha perso due elementi importanti come Lulic e Lucas Leiva. E poi l’Inter ha perso punti incredibili. Mai come quest’anno ci poteva essere un podio inedito“.