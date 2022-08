Inter, impossibile arrivare ora a Raspadori: strada libera per il Napoli

Potrebbe essere l'estate dell'approdo in una big per Giacomo Raspadori. La sua destinazione, tuttavia, non sarà l'Inter, nonostante i tanti accostamenti degli scorsi mesi. Secondo Il Mattino in corsa oggi c'è solo il Napoli: "De Laurentiis sa che per chiudere con il Sassuolo ora basta solo una telefonata con l'ad Carnevali. Il manager Tinti non porrà aut aut al club emiliano ma non è facile tenere a freno le ambizioni di Raspadori, rinviando il grande salto di un anno. Ma adesso, né Inter né Juventus possono spendere i 35 milioni che chiede il Sassuolo. Solo il Napoli potrebbe, ma De Laurentiis oltre i 30 non vuole andare. E non è semplice limare la distanza".