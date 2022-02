Repubblica – L’Inter reagisce e batte la Roma con un occhio al campionato

Inzaghi ha Lautaro, Calhanoglu, Dumfries e De Vrij, almeno fino a quando non ha dovuto sostituire Bastoni

"Un paio di striscioni affettuosi della curva nord, tanti cori dai suoi ex tifosi, un cartellino giallo per proteste e un ceffone per tempo, il primo di Dzeko, il secondo di Sanchez. Questo porta a casa José Mourinho da San Siro, dove è tornato da avversario dell’Inter 4293 giorni dopo i trionfi in nerazzurro. «Non abbiamo mai pensato di riportarlo a Milano», ha chiarito prima della partita l’ad Beppe Marotta, che per il dopo Conte ha voluto Simone Inzaghi. Fin qui i fatti gli hanno dato ragione. Da lui e dalla squadra ci si aspettava una reazione dopo lo shock della sconfitta nel derby subita in rimonta. La reazione c’è stata, pronta e convincente". Così il quotidiano La Repubblica ha parlato della vittoria nerazzurra contro la Roma in Coppa Italia. Con Inzaghi che ha reagito, superato l'ostacolo e pensato anche al campionato risparmiando Lautaro, Calhanoglu, Dumfries e De Vrij.