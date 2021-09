Inter-Real, Capello: “Con Lukaku la vedevo più facile. Occhio a Vinicius”

L'opinionista di Skysport ha parlato della sfida del Meazza e dei pericoli che attendono la squadra di Inzaghi

«Questo Real manca di due difensori centrali. Se ci fosse stato Lukakusarebbe stato molto più facile per l'Inter. Dzeko non ha le sue caratteristiche, bisogna andare in velocità e profondità. Ma ha qualità tecniche superiori. L'Inter dovrà giocare un gioco diverso per permettere a Edin di segnare». Fabio Capello, su Skysport, ha parlato della gara che i nerazzurri affronteranno questa sera al Meazza. La prima del girone di Champions League.