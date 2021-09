Champions League, Inter-Real Madrid: ecco dove vedere il big match in tv

La partita d'esordio in Champions League dei nerazzurri sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime

"Prime Video ha acquistato i diritti delle migliori 16 partite del mercoledì, tra cui figura sempre un’italiana. Si inizia la prossima settimana con Inter-Real Madrid, si prosegue il 29 settembre con Juventus-Chelsea; i bianconeri saranno ancora di scena il 20 ottobre contro lo Zenit a San Pietroburgo. Non è necessario un nuovo abbonamento se già si è legati ad Amazon Prime (cioè per il servizio di consegne a casa): altrimenti il costo è di 3,99 euro al mese o di 36 l’anno. La app di Amazon è visibile anche su Sky Q (sempre previo abbonamento). Il telecronista di punta è Sandro Piccinini, mentre Marco Cattaneo e Massimo Ambrosini saranno in coesclusiva con Dazn. Talent prestigiosi sono stati ingaggiati come Clarence Seedorf, Julio Cesar, Gianfranco Zola e Luca Toni", riporta il Corriere della Sera.