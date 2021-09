La Stampa – Inter-Real Madrid, le pagelle: top Skriniar, flop Calha. 6 rimandati

Chi brilla e chi no nella sfida di San Siro di Champions League: ecco i giudizi del quotidiano sui nerazzurri

Il migliore è Milan Skriniar, il peggiore Hakan Calhanoglu. Sono questi i top e flop de La Stampa di Inter-Real Madrid, terminata 1-0 in favore degli ospiti a San Siro. “La velocità di Vinicius avrebbe potuto metterlo in difficoltà. Invece Skriniar spegne il brasiliano. E nel finale giganteggia con salvataggi provvidenziali”, il giudizio alla prova del difensore, da 7 pieno. Da 5 invece il turco ex Milan secondo il quotidiano: “Stilisticamente impeccabile. Tolto l’esercizio estetico, però, resta poco”, si legge. Insufficienti Bastoni (5,5), Dumfries (5,5), Vidal (5,5), Dimarco (5,5) e Correa (5,5). Oltre a Calha, sono loro sei i rimandati di casa Inter.