Inter-Real, moviola Cds: manca il giallo a Nacho e Carvajal. Skriniar-Vazquez…

Le sbavature non mancano nella direzione di gara del fischietto tedesco Daniel Siebert: l'analisi del Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha analizzato i principali episodi di moviola di Inter-Real Madrid di ieri sera. Questo il giudizio sulla prestazione di Daniel Siebert, giudicato con un 5.5: "Le sbavature non mancano nella direzione di gara del fischietto tedesco Daniel Siebert. Nel primo tempo lascia correre parecchio, ma nella gestione dei cartellini pecca in un paio d’occasioni: al 15’ manca un giallo a Carvajal per una trattenuta su Darmian. Al 28’ della prima frazione Barella chiede un’ammonizione per una gamba tesa di Nacho, anche in questo caso il cartellino ci poteva stare.

L’episodio chiave, però, riguarda Skriniar. Vazquez prende il pallone anticipando lo slovacco in uscita dall’area: il tocco tra i due c’è, ma l’arbitro non fischia. Il direttore di gara non viene richiamato nemmeno dal VAR, resta il dubbio. Vinicius chiede poi un fallo al limite dell’area, ma anche in questo caso l’arbitro utilizza lo stesso metro di giudizio e lascia correre: il contatto c’è, ma è lieve rispetto ad altre occasioni. Nella ripresa c’è poco lavoro da svolgere rispetto ai primi 45’ di gioco. Scontro in area nerazzurra tra Dimarco e lo stesso Vazquez al 14’, ma il giocatore del Real questa volta nemmeno protesta, giusto non fischiare nulla. Al 60’ corretto il giallo dato ad Alaba per fallo su Dzeko. Nulla da segnalare sul gol di Rodrygo. Al Var il tedesco Fritz: tolto l’episodio di Skriniar, dove non richiama il collega, non ha molto lavoro da svolgere".