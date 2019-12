Ex Inter, Recoba: “Avrei potuto giocare in Spagna, ma Moratti disse no”

Non è certo un mistero la passione di Massimo Moratti per El Chino Recoba e il suo modo di giocare. E fu proprio quella passione che non permise al giocatore di avere un’esperienza in Liga. Lo ha raccontato lo stesso ex attaccante nerazzurro: «Avevo offerte da Valencia e Barcellona. Era il 2002 o il 2003. Moratti era molto amico del presidente del Barça, ma era quel momento in cui lui non mi lasciava andare automaticamente da nessuna parte. Abbiamo sofferto molto contro i club spagnoli in Champions. Oggi il livello sul campo si è appiattito ma allora il calcio italiano era lento e la palla non correva invece con le spagnole si volava, come se il campo fosse bagnato, c’era una grande differenza. Ci è sempre costato molto affrontarle».

(Fonte: El Desmarque)