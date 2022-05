Inter, tifosi proiettati già sulla prossima stagione. Ieri boom di abbonamenti

Nella giornata di lunedì 23 maggio è stato registrato il record di sottoscrizioni di abbonamenti per la stagione 2022/2023

MILANO - L'Inter ha chiuso domenica la stagione con il successo per 3-0 sulla Sampdoria. Un match salutato dal calore e dall'affetto degli oltre 70mila di San Siro, che hanno portato a 1.128.377 il conteggio totale delle presenze stagionali al Meazza.

Un risultato straordinario, che testimonia il fortissimo legame tra tifosi interisti e squadra. E una ulteriore dimostrazione è arrivata nella giornata di lunedì 23 maggio, quando è stato registrato il record di sottoscrizioni di abbonamenti per la stagione 2022/2023. Un vero e proprio boom arrivato proprio dopo l'ultimo appuntamento stagionale a San Siro.

Dallo scorso 18 maggio è aperta la fase riservata agli abbonati alla stagione 2019/2020 che hanno l'opportunità di confermare il proprio posto a San Siro per la prossima stagione. Di seguito le fasi di vendita per assicurarsi un posto al Meazza.

FASE 3 - VENDITA RISERVATA – Da giovedì 9 a lunedì 13 giugno: gli abbonati che non hanno confermato il posto nella prima fase di vendita, potranno acquistare uno di quelli rimasti liberi in qualsiasi settore disponibile. I primi due giorni saranno riservati in esclusiva agli abbonati 19-20 mentre da sabato 11 a lunedì 13 potranno accedere alla vendita anche gli iscritti alla waiting list.