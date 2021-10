TS – Inter, il record di rigori parati di Handanovic? Non tutti sanno che…

Il focus del quotidiano sul capitano nerazzurro in scadenza di contratto

Lungo focus su Samir Handanovic sulle colonne di TuttoSport. Il quotidiano si sofferma in particolare sul record collezionato dal portiere nerazzurro: "A livello personale, Handanovic se n’è prese tante di soddisfazioni. Su tutte il record di rigori parati in Serie A: dal primo - neutralizzato a Giovinco in un Empoli-Udinese del 4 maggio 2008 - all’ultimo (parato a Cristiano Ronaldo il 15 maggio 2021) sono 26, due in più di Gianluca Pagliuca . Per lui, seguace dello scacchista Mikhail Tal («Ancora oggi è ricordato per come si applicava per ottenere certi risultati»), non è un gran motivo di vanto, ma conseguenza del lavoro fatto nello studiare gli avversari unito a un sesto senso innato. Forse pochi sanno che Handanovic non si fa tirare contro rigori in allenamento per esercitarsi. Lo ritiene inutile, essendo il contesto troppo diverso rispetto a quanto accade in partita".