Inter, record di ‘legni’ nelle ultime 7 partite: in Serie A i nerazzurri…

La curiosa statistica con i pali e le traverse colpiti in Serie A dall'Inter in questa stagione con il record nel mese di aprile

Altri due pali per l'Inter contro il Crotone. La squadra nerazzurra ha colpito nuovamente i 'legni' nel match vinto per 2-0 grazie alle reti di Eriksen e Hakimi. Il sito ufficiale del club nerazzurro riporta un dato statistico proprio in relazione ai pali.