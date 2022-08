Inter, è tornata la LuLa e i numeri sono straordinari: ecco i due record di Lukaku e Lautaro

Assist al bacio di Lukaku di testa, sinistro al volo di Lautaro Martinez e gol. Quante volte dinamiche simili hanno estasiato i tifosi dell'Inter, che anche ieri sera nella partita contro lo Spezia hanno riassaporato la sensazione di grande calcio confezionato dai due attaccanti nerazzurri. Come se il filo non si fosse mai spezzato, come se Big Rom non fosse mai andato via.