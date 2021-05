CdS – Inter, con tre vittorie un record mai ottenuto in nessuno scudetto

Antonio Conte ha messo nel mirino il primato che renderebbe 'inedito' il suo tricolore

Quattro partite ancora da giocare e un record piuttosto particolare in palio per l'Inter di Antonio Conte. Si tratta di uno stimolo che dà vigore alle ultime giornate di campionato per i nerazzurri, sottolineato dal Corriere dello Sport di oggi: "Profumo di en-plein, sarebbe uno scudetto inedito. E ancora più speciale. A un'Inter che ha già messo in fila tutti, manca solo di infilzare una per una ogni squadra di questo campionato. All'appello ne mancano tre, cominciando dalla Sampdoria. Nell'andata Conte incappò in un imprevisto, lo scivolone all'Epifania. Samp, Roma e Udinese: sono queste le vittorie da ottenere, per poter dire di aver battuto chiunque. Qualcosa che non è riuscito a nessuna Inter, di quelle scudettate. Nemmeno alla corazzata di Mourinho, inorgoglita dal Triplete undici anni fa. Oppure all'Inter dei record pilotata da Trapattoni. Persino Mancini - che pure nel 2007 infilava una sequenza da cannibale con diciassette vittorie consecutive - restò a bocca asciutta sia all'andata che al ritorno contro una squadra, l'Udinese. Conte, in questo, può essere davvero il migliore".