Inter, col Sassuolo prosegue la caccia a un record. Lukaku e Lautaro accomunati da…

Ecco alcune statistiche alla vigilia della sfida di campionato tra l'Inter e il Sassuolo, in programma domani alle 18:45 a San Siro

L'Inter è in striscia positiva per quanto riguarda gli impegni casalinghi in questo campionato: sono 10 le vittorie consecutive a San Siro. Solo nel 2011 i nerazzurri fecero meglio, con 13 successi di fila in casa.