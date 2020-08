Inter, la Lega ha già in mente la data del recupero: la squadra di Conte può radunarsi il…

Inter e Atalanta chiederanno di posticipare la prima giornata di campionato. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, ieri è arrivata la richiesta ufficiale del club nerazzurro con Beppe Marotta: la squadra meneghina ha infatti chiuso la stagione il 21 agosto con la finale di Europa League in Germania.

L’idea della Lega di Serie A è quella di rinviare la prima partita dell’Inter, sempre che non si parta tutti il 26 settembre, per poi recuperarla il 30 settembre, come riferisce Tuttosport.

Al momento l’Inter non ha ancora ufficializzato la data della ripresa degli allenamenti. Per il quotidiano il raduno potrebbe essere tra 5, 6 o 7 settembre. E in caso di rinvio la data più probabile dovrebbe essere proprio il 7 settembre.