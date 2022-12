Reggina-Inter, probabile formazione: tornano Onana e Lukaku, conferma a centrocampo

Nuovo test amichevole per i nerazzurri in vista della ripresa del campionato: occasione importante per il belga

Andrà in scena oggi alle ore 18, allo stadio Granillo di Reggio Calabria, la sfida amichevole tra Reggina e Inter. Un altro test di avvicinamento verso la ripresa del campionato per i nerazzurri, che scenderanno finalmente in campo con Lukaku: "Reggio Calabria sarà la prima tappa di avvicinamento alla sfida al Napoli del prossimo 4 gennaio: Romelu dovrebbe giocare un tempo, poi il 29 col Sassuolo provare a portare il minutaggio verso i 60-75'. In attesa di riabbracciare Lautaro, farà la prima prova con Dzeko. E chissà che la coppia "pesante" non possa essere quella che sceglierà Inzaghi contro il Napoli. Del resto, Edin e Romelu sono due centravanti compatibili, che possono giocare insieme senza fatica: Edin agirà da collante con la mediana e Romelu attaccherà la profondità. Si rivedrà anche Onana tra i pali, con Handanovic rimasto a Milano per un lavoro extra. Niente Reggina per il capitano, così come per Dumfries, ancora acciaccato dopo il piccolo problema accusato al Mondiale. Ci sarà invece l'altro olandese De Vrij. Al centro dirigerà ancora Calha, ma i tifosi aspettano solo di rivedere Lukaku".