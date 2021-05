Inter, Conte concede tre giorni di riposo: ripresa fissata per mercoledì

Antonio Conte concede tre giorni di riposo alla sua squadra dopo il successo a Crotone per 2-0 firmato da Eriksen e Hakimi

Relax per l'Inter in vista del rush finale. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l'allenatore nerazzurro Antonio Conte ha concesso tre giorni di riposo alla sua squadra dopo il successo di Crotone. I nerazzurri torneranno in campo mercoledì nel Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile per preparare la sfida contro la Sampdoria, in programma sabato a San Siro.