Inter, il report dell’allenamento odierno: presenti anche diversi Primavera

Prosegue la preparazione dei nerazzurri ad Appiano Gentile in vista del match di campionato contro la Roma

A due giorni dal successo nel derby di Milano, l'Inter si prepara per un altro big match a San Siro contro la Roma di Mourinho. In vista dell'appuntamento di sabato 23 aprile alle 18:00 valido per la 34.a giornata di campionato, oggi la squadra si è ritrovata al Centro Sportivo Suning per proseguire la preparazione. Nella giornata di venerdì, mister Simone Inzaghi risponderà alle domande dei giornalisti collegati per la conferenza di vigilia, a partire dalle ore 12:30.