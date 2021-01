Inter, quanto contano le prossime due gare. Repubblica: “Battendo la Fiorentina potrebbe…”

Nell’arco di pochi giorni l’Inter si gioca una buona fetta di stagione. Battere Fiorentina e Juventus significherebbe avanzare in Coppa Italia e rispedire a debita distanza i bianconeri, lanciando un doppio segnale al Milan. Spiegano i colleghi di Repubblica: “L’Inter, dopo la sconfitta con la Samp e il pari amaro di Roma, non può più buttar via niente. Nuova pressione si aggiunge a quella d’inizio stagione, quando era favorita assieme alla Juve. Vincendo domani sera a Firenze, potrebbe incontrare proprio il Milan ai quarti di Coppa Italia, il 27 gennaio. Altrimenti le resterebbe solo la Serie A, che sembrava una preda facile da azzannare, ma che s’è ribellata. Domenica a San Siro arriverà la squadra di Pirlo, ex giocatore di Conte, di nuovo costretto a confrontarsi col proprio passato bianconero. Nelle ultime due partite l’Inter si è mangiata 5 dei punti di distacco che aveva sulla Juve. Perdendo finirebbe virtualmente dietro la rivale di sempre, che dovrà giocare (o rigiocare) col Napoli”.