Inter, ecco le misure anti contagio ad Appiano. Praticamente terminato anche il nuovo hotel

Prosegue ad Appiano Gentile il restyling del centro d’allenamento dell’Inter. Lavori che, come riportato da Tuttosport, non andranno minimamente a condizionare le misure che il club nerazzurro adotterà alla ripresa degli allenamenti per prevenire possibilità di contagio da coronavirus. E, intanto, il nuovo hotel è praticamente pronto:

“I giocatori si cambieranno nei due spogliatoi a disposizione. Uno è quello che utilizza la prima squadra, l’altro verrà preso in prestito dalla Primavera. Due spogliatoi per mantenere le distanze di almeno di un metro tra un giocatore e l’altro. Distanza di sicurezza che verrà rispettata anche nella sala da pranzo e nella foresteria. Il restyling del Centro Suning consegnerà ad Antonio Conte, a inizio della prossima stagione un “hotel” (circa 3mila metri quadrati) con camere singole, incluso un ristorante e gli uffici per la dirigenza“.

(Fonte: Tuttosport)