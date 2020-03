Inter, retroscena di mercato: nel 2014 era fatta per Bonaventura. L’affare saltò perchè…

Uno dei simboli del Milan delle ultime stagioni avrebbe potuto essere protagonista sull’altra sponda di Milano: parliamo di Giacomo Bonaventura, giunto ormai alla sua sesta stagione in rossonero. Nel 2014, infatti, l’ex centrocampista dell’Atalanta fu a un passo dal vestire la maglia dell’Inter, come ricorda Tuttosport: “Nell’estate 2014, infatti, Jack doveva finire all’Inter di Walter Mazzarri. Il ds Piero Ausilio nella seconda metà d’agosto aveva trovato l’intesa con l’Atalanta, ma per completare l’operazione il club nerazzurro aveva bisogno prima di cedere Fredy Guarin al Valencia. Altra trattativa apparecchiata e pronta per essere definita, ma il centrocampista colombiano, già protagonista del mancato scambio con Vucinic e la Juventus nel gennaio dello stesso anno, il 2014, disse no. […] Il Milan mise sul piatto 7 milioni e fece suo l’esterno marchigiano“.