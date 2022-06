Inter, retroscena Fabian Ruiz: “Poteva arrivare per 15 milioni, poi…”

Un interessante aneddoto di mercato che riguarda l’Inter. Lo svela grandhotelcalciomercato.com, sito di Gianluca Di Marzio, che accosta ai nerazzurri il nome di Fabian Ruiz. Non per il presente, ma per il recente passato: “Fu proprio la stagione 2017/18 a consacrare Fabián. I top club europei iniziano a tenerlo d’occhio. E in Italia è l’Inter a provarci concretamente. I primi sondaggi ci furono a gennaio. I nerazzurri avviarono i contatti per capire la fattibilità dell’affare. Ad ingolosire Ausilio è la clausola presente nel contratto dello spagnolo. 15 milioni di euro per liberarlo.