Retroscena Inter: Insigne era il vero jolly di mercato, poteva arrivare così

Un interessante retroscena di mercato su Lorenzo Insigne e i nerazzurri: in estate i dirigenti ci hanno pensato davvero

Lorenzo Insigne e l’Inter. Più di un’idea di mercato della dirigenza nerazzurra nella scorsa finestra estiva, subito dopo il colpo Edin Dzeko. La società ci ha pensato, salvo poi virare sul Tucu Correa su richiesta di Simone Inzaghi. Come svelato da grandhotelcalciomercato.com, sito gestito da Gianluca Di Marzio, Insigne era un vero e proprio jolly di mercato nel caso in cui la trattativa con la Lazio per Correa non dovesse andare in porto. Poi alla fine la dirigenza ha trovato l’accordo con Lotito per il Tucu ed è arrivata la chiusura.