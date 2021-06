Inter, retroscena Inzaghi: la promessa fatta a Lukaku nella telefonata

Il nuovo allenatore nerazzurro non vede l'ora di iniziare a lavorare con il centravanti belga, impegnato verso gli Europei

Simone Inzaghi non vede l’ora di allenare l’Inter e Romelu Lukaku in particolare. Il belga aveva già detto che resta e che si era sentito al telefono con il nuovo allenatore. “Ti farò vincere la Scarpa d’Oro”, avrebbe detto Inzaghi a Big Rom nella famosa chiacchierata. Ci è riuscito con Ciro Immobile e vuole far battere ogni record anche a Lukaku con la maglia dell’Inter.