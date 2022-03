Inter, retroscena Lautaro: col Milan un emissario dell’Atletico a San Siro

Il retroscena svelato dal quotidiano sul possibile interesse del club spagnolo per l'attaccante argentino dell'Inter

Il futuro di Lautaro Martinez è tutto da scrivere. L'attaccante argentino dell'Inter non sta attraverso un buon periodo in campo, con un solo gol su rigore in Supercoppa Italiana nel 2022 e un appuntamento con la rete - che manca tra campionato, Champions League e Coppa Italia dal 17 dicembre scorso contro la Salernitana - che continua ad essere rimandato.