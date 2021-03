Inter, retroscena Parolo: fu a un passo, poi il testa a testa perso. E Conte…

Il giornalista di Sky Sport rivela due retroscena legati al centrocampista Marco Parolo, vicino prima all'Inter e poi al Chelsea di Conte

"Nell’inverno 2012 un fortissimo interesse dell’Inter di Ranieri. È un testa a testa con Palombo per un posto nel centrocampo in nerazzurro: vince il blucerchiato (anche se alla fine gioca poco)".

Quattro anni più tardi l'Europeo con la Nazionale di Antonio Conte: "A Euro 2016 Parolo è il regista della Nazionale. Con la Germania gioca in maniera splendida, e ai rigori non tradisce dal dischetto. Non lui, almeno. La Nazionale di Conte si arrende di fronte ai tedeschi, ma il rapporto con l’allenatore diventa strettissimo, tanto che il ct, passato al Chelsea, pensa a lui per il centrocampo. Contatti con il giocatore, la trattativa si può fare. Ma Marina blocca tutto: ha 31 anni, non rispecchia le politiche societarie del club che acquista dal Leicester il 25enne Kanté".