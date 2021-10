Retroscena Inter: la punta che Inzaghi aveva chiesto già prima dell’addio di Lukaku

L'interessante aneddoto sul mercato dei nerazzurri: l'allenatore aveva già chiesto alla dirigenza l'acquisto di questo attaccante

Un retroscena di mercato sull’Inter. In particolare, su una richiesta fatta da Simone Inzaghi alla società subito dopo la firma sul contratto, nei primi dialoghi estivi sul mercato. Come svelato dallo stesso allenatore, già prima dell’addio di Romelu Lukaku, Inzaghi aveva chiesto al club il colpo Edin Dzeko. Un giocatore gradito all’allenatore sin dai tempi dei derby di Roma, che ora Inzaghi si gode in nerazzurro.