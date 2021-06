Inter, riaprono le porte del Museum&Tour dello Stadio San Siro: ecco le novità

Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00 solo su prenotazione: sarà possibile scendere in campo e tirare un calcio di rigore

Molte le novità riservate agli appassionati di calcio e non solo. Il Museum&Tour sarà aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00 solo su prenotazione , con tour guidati per gruppi di 10 persone. Sono disponibili guide in italiano ma anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, cinese, giapponese e russo.

In occasione della riapertura sarà possibile ammirare una nuova collezione con oltre 200 oggetti e cimeli che hanno segnato la storia di San Siro, fra i quali spiccano importanti trofei come la Coppa dei Campioni .

Solo per il primo mese, in via del tutto eccezionale, sarà possibile scendere in campo e tirare un calcio di rigore come i veri campioni.