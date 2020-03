Inter, Conte a Napoli per ribaltare il ko a San Siro: solo in tre ci sono riusciti, ma la Coppa Italia…

Solo in tre occasioni l’Inter è riuscita a ribaltare un ko a San Siro all’andata. Mai in Coppa Italia. La squadra di Conte va a caccia di una vera e proprio impresa a Napoli e proverà ad entrare nel ristretto club in cui ci sono soltanto Trapattoni, Simoni e Leonardo.

Per quanto riguarda la Coppa Italia, i precedenti sono scoraggianti: nel 1979 contro la Juve, nel 1985 con il Milan e nel 1999 con in panchina Lucescu contro il Parma, i nerazzurri non riuscirono a ribaltare il discorso qualificazione, segno di quanto sia complicata l’impresa giovedì sera al San Paolo.