Inter, tante richieste per i Primavera: interesse dalla Serie C per Silvestro

L'esterno nerazzurro, classe 2002, potrebbe partire dalla Lega Pro: le offerte di prestito per lui non mancano

Continuano ad arrivare richieste in casa Inter per i protagonisti dello scudetto Primavera. Non fa eccezione Alessandro Silvestro, terzino destro classe 2002 che ha chiuso la stagione da titolare. Per lui, secondo tuttocalciopuglia.com, si sarebbe fatta avanti la Virtus Francavilla, che già da mesi lo ha messo nel mirino (tanto da averlo richiesto già a gennaio).