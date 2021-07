Inter, Lukaku alla Pinetina domani. In settimana da fissare un’altra amichevole

Il belga rientra oggi a Milano e con lui arriveranno anche Perisic, Sanchez, Vidal e Vecino

Giornata di amichevole per l'Inter. Questo pomeriggio alla Pinetina sbarcherà la Pergolettese (Serie C). È la gara che sostituisce quella con l'Arsenal che si doveva giocare negli States. Quarto test della stagione per Inzaghi dopo la partitella contro il Sarnico, la gara vinta ai rigori contro il Lugano e l'allenamento contro la Pro Vercelli (vittoria per 4-0 con doppietta di Mulattieri, Brozovic, Calhanoglu).