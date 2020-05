Inter, riconoscimento per la campagna BUU lanciata l’anno scorso: ecco quale

Ha avuto moltissima risonanza anche a livello internazionale la campagna contro il razzismo BUU, Brother Universally United, lanciata dall’Inter nel gennaio del 2019. La suddetta campagna, ha informato il club nerazzurro, ha ricevuto un importante riconoscimento: “Nell’edizione 2020 del NYFAwards, la campagna BUU – Brothers Universally United è stata premiata come finalista nelle categorie “Crisis & Issue Management – Public Relation: best use” e “Social Good: Brand or Charity – Sports: best use”, si legge sul Twitter dell’Inter.