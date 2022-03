GdS – Inter, programmi ad hoc per Brozovic e de Vrij: i loro rientri in gruppo…

Ripresa degli allenamenti in casa Inter: nel mirino c’è la Juventus in programma dopo la sosta. Ecco le novità sugli infortunati

Ripresa degli allenamenti in casa Inter: nel mirino, pur senza 12 nazionali, c’è la Juventus in programma dopo la sosta. Ecco le novità dalla Gazzetta dello Sport sui recuperi di Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic, attualmente ai box: “Senza i 12 nazionali, la squadra intanto ha ripreso gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Inzaghi. Ai pochi superstiti sono stati aggregati i ragazzi della Primavera di Chivu, anche loro peraltro ridotti all'osso dalle varie convocazioni. Mentre Lautaro è costretto nella sua casa milanese, in campo non si sono visti Brozovic e De Vrij. I due seguiranno un programma personalizzato (anche negli orari di lavoro) per tutta la settimana, per poi aggregarsi ai compagni da martedì prossimo. Manca la conferma ufficiale, ma Inzaghi infatti dovrebbe concedere altri tre giorni liberi da sabato a lunedì compresi”, si legge.