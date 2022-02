Inter, rientri in momenti diversi per Lautaro e Sanchez? Ecco tutte le ipotesi

Simone Inzaghi attende i due attaccanti sudamericani in vista del derby di sabato alle 18. Ecco quando possono tornare

L’Inter aspetta i rientri dei due nazionali Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Che possono addirittura tornare in momenti diversi in vista del derby in programma sabato alle 18, come svela La Gazzetta dello Sport: “L'apprensione, come sempre in questi casi, è tra campo e logistica dei rientri. In questo senso potrebbe essere avvantaggiato Lautaro, già qualificato al Mondiale in Qatar e forse addirittura in panchina stasera. Il Toro poi rientrerà in Europa con un volo privato organizzato dalla federazione argentina. A seconda di come avranno dormito in volo, Lautaro e Sanchez valuteranno se fare una sgambata ad Appiano giovedì o se tornare direttamente in gruppo per la rifinitura di venerdì. A questo punto l'ipotesi più probabile è una staffetta tra i due al fianco di Dzeko, con Caicedo pronto a sparigliare il mazzo a gara in corso”, si legge.