Inter, Inzaghi riavrà Correa dopo la sosta: già fissato il rientro in campo

L’Inter si gode le vacanze natalizie da capolista in attesa della ripresa del campionato. Gli allenamenti dei nerazzurri riavranno inizio il prossimo giovedì, con Inzaghi che potrà recuperare un giocatore fondamentale per Sky Sport. Dopo l’infortunio rimediato contro la Roma, Joaquin Correa è pronto a tornare a disposizione dell’allenatore nerazzurro già contro il Bologna. L’argentino aveva accusato un risentimento ai flessori ed era out dallo scorso 6 dicembre.