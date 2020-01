CdS – Inter, D’Ambrosio fermo ai box: il suo rientro balla tra due date

Antonio Conte torna a fare i conti con un infortunio. E’ di ieri la notizia, ripresa anche dal Corriere dello Sport, dello stop di Danilo D’Ambrosio: “Quando sembrava che l’infermeria si stesse definitivamente svuotando, Conte perde un altro pezzo. Nell’ultimo allenamento del 2019, infatti, si è fermato D’Ambrosio . Il terzino si è sottoposto ieri agli accertamenti del caso che hanno evidenziato un «risentimento muscolare al retto femorale della gamba destra». Verrà rivalutato la prossima settimana, ma per rivederlo in campo potrebbero comunque volerci una ventina di giorni. Si balla, insomma, tra la trasferta a Lecce del 19 gennaio e il match con il Cagliari del 26. D’Ambrosio era già rimasto fuori un mese, tra ottobre e novembre, a causa della frattura di un dito del piede: è un jolly prezioso per Conte, tra difesa e fasce, ma la sua assenza può essere gestita. E’ stato più complicato con gli stop contemporanei di Sensi e Barella. L’ex Sassuolo potrebbe già essere titolare lunedì a Napoli, mentre l’ex Cagliari si accomoderà in panchina. Si rivedranno certamente Brozovic e Lautaro, squalificati con il Genoa”.