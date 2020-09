CdS – Inter, no della Spal per Fares: accettata l’offerta di Lotito, manca solo…

Niente Inter per Mohamed Fares: a breve il calciatore algerino classe 1996 sarà un calciatore della Lazio. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la Spal ha rifiutato l’offerta del club nerazzurro, che nei giorni scorsi ha proposto un prestito oneroso a 1,5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 7 più bonus in caso di qualificazione in Champions League.

Il club di Mattioli vuole soldi cash ed ha accettato l’offerta di Lotito: 8.5 milioni di euro più 1,5 di bonus. Si attende l’ok di Mino Raiola, agente del calciatore, per concludere l’operazione.