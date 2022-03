CdS – Inter, poche alternative a centrocampo. “Per il futuro andrà fatta una riflessione”

In molti in casa Inter si giocano anche il futuro, anche perché la panchina spesso non è stata all'altezza dei titolari

Andrea Della Sala

L'Inter deve ripartire e quale occasione migliore se non la Juventus per ritrovare stimoli e motivazioni. Per continuare a lottare per il primo posto serve una vittoria, Inzaghi deve ritrovare gol e prestazione. In molti in casa Inter si giocano anche il futuro, anche perché la panchina spesso non è stata all'altezza dei titolari.

"Il problema, per Inzaghi, è che non ha trovato vere alternative in panchina. Il bottino, se così si può dire, dei vari Gagliardini, Vidal e Vecino è stato infatti di sole 4 reti. Con i due sudamericani che hanno “timbrato” tra agosto e settembre e poi stop. E non può certo cambiare la sostanza il sigillo di “Re Artù”, in Champions, nel match casalingo con il solito Sheriff. Evidentemente, la situazione non potrà essere cambiata in questa stagione, ma una riflessione, in vista della prossima, andrà certamente fatta", spiega il Corriere dello Sport.